Avimecc Volley, sonora sconfitta per 3-0 contro Aversa

Ennesima sconfitta per l’Avimecc Volley Modica, c’era bisogno di tornare alla vittoria e ripartire dalle buone prestazioni mostrate nelle scorse giornate, ma così non è stato. Un passo indietro per la formazione allenata da Bua che ha chiuso la sfida di Aversa con un sonoro 3-0.

Sembra ormai finita la magia del girone di andata e bisogna che presto si riesca a ritrovarla per fare punti e ripartire anche per la classifica.

Il primo set inizia subito male, l’inizio registra un 8-4 che dona morale e fiducia alla squadra di casa in un periodo di forma che continua a farsi vedere. Sappiamo bene come la squadra di Modica sia abituata a lasciare all’avversario il primo set, per poi trovare la quadra e ripartire all’attacco. In questo caso il punteggio inizia, tuttavia, a farsi impetuoso con un parziale di 21-9 che lascia pochi spunti ai biancazzurri. Il finale registra 25-14 con una gara tutta in salita.

Il secondo set serve per la rimonta, per riportare il match in equilibrio e dimostrare di essere in partita, pronti a dare il massimo e a non lasciare vita facile all’avversario. Chillemi e compagni spingono e mantengono un importante vantaggio che li porta fino al 15-16, una gara sicuramente combattuta anche in questo set ma che si sperava potesse avere un epilogo diverso. Cester e compagni iniziano a spingere e il 25-23 finale tronca le gambe a Busch e compagni.

Il terzo è ancora una lotta costante con un vantaggio casalingo che registra il punteggio di 8-6, con l’idea che la formazione ospite abbia ormai mollato la presa. La squadra della Contea sembra avere una reazione d’orgoglio portando il punteggio sul 14-16, con l’intento di recuperare un set e rimettersi in gioco. Aversa, tuttavia, si riporta in vantaggio sul momentaneo 21-18, per poi chiudere la gara sul 26-24.

C’è sicuramente tanto da lavorare per i biancoazzuri in vista della seconda trasferta consecutiva che imporrà un risultato diverso. Dopo quattro sconfitte consecutive è tempo di cambiare trend e tornare a mettere pressione alle formazioni avversarie.

NORMANNA AVERSA ACADEMY-AVIMECC VOLLEY MODICA 3-0

Set: 25-14, 25-23, 26-24.

Normanna Aversa Academy: Alfieri 1,Darmois 13, Fortes 10, Sacripanti 13,Cester 10, Bonina 9, Conte, Calitri (L1), n.e.: Di Meo (L2), Bongiorno, Diana, Mille, Ricco. All. Giacomo Tomasello.

Avimecc Volley Modica: Tulone 2, Raso 6, Martinez 14, Cuti, Chillemi 8, Busch 6, Imbesi 1, Garofolo 7, Nastasi (L1), n.e.: Battaglia, Dormiente (L2), Bonsignore. All. Peppe Bua.

Arbitri: Colucci di Matera e Pasciari di Nola.