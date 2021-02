Covid, ci sono 4.746 positivi: ecco tutti i dati dei Comuni

Circa il 7% dei positivi è ricoverato in ospedale. Le cifre di ciascun distretto sanitario aggiornate.

CATANIA – Covid, sono 4.746 i positivi a Catania e provincia, circa mille in meno di 20 giorni fa. Ma ci sono Comuni da tenere d’occhio e un dato, che desta preoccupazione, quello dei ricoverati: 314, circa il 7% dei contagiati. Tutti i particolari.

Partiamo dalla città

I positivi nel distretto sanitario di Catania scendono leggermente, arrivando a 1.793 rispetto ai 1.901 di un mese fa. A Catania città, i contagiati sono 1.435. Misterbianco mantiene numeri di rilievo, con 272 positivi, dei quali 17 sono ricoverati. Cresce anche Motta Sant’Anastasia che arriva a 86 contagiati rispetto ai 44 di 30 giorni fa.

Distretto di Acireale

Nel distretto di Acireale è stato registrato un calo significativo e i positivi passano da 867 di gennaio a 579. Ad Acireale contagiati in calo, si passa da 351 a 200. In calo Aci Sant’Antonio (78), ma cresce Aci Catena (175). Nello stesso distretto anche Aci Castello (70), Aci Bonaccorsi con 17 contagiati, Santa Venerina 29 e Zafferana Etnea arriva a 60 dai 47 di gennaio.

Distretto di Adrano

Aumento di circa il 20%. Il distretto di Adrano passa dai 360 di gennaio ai 445 di febbraio. Crescono i contagi ad Adrano, che arriva a 259, boom a Biancavilla che passa da 95 a 166. In calo Santa Maria di Licodia con 20.

Distretto di Bronte

Complessivamente i positivi sono 133, 20 in più di un mese fa. A Bronte, i contagiati sono passati da 83 a 102, seguono Randazzo (8), Maletto (16), Maniace (7).

Distretto di Caltagirone.

In totale i positivi sono 358, in lieve calo. A Caltagirone i contagi sono 80, segue Vizzini con 105; Grammichele 87; Mineo in calo a 15, Mirabella Imbaccari 11; Mazzarrone ha quasi dimezzato i contagi passando da 51 a 29. E ancora: Licodia Eubea (9), boom a San Cono (da 7 a 19), San Michele di Ganzaria (3).

Distretto di Giarre

Sono 222 i positivi nel distretto di Giarre, città che apre l’elenco con 53 contagiati decisamente meno dei 143 dello scorso mese. Seguono Mascali (35), Castiglione di Sicilia (16), Sant’Alfio (27), Riposto (17), Fiumefreddo di Sicilia (21), Linguaglossa in calo da 44 a 32, Piedimonte Etneo (12), Castiglione di Sicilia passa da 33 a 16, Milo (1).

Distretto di Gravina

È uno dei distretti da tenere d’occhio. Complessivamente sono 734 i positivi, oltre 250 in meno di un mese fa. Questi i dati: Mascalucia (157); Gravina di Catania (109); San Giovanni La Punta (126); Tremestieri Etneo (67); Valverde (54); Pedara (32); San Gregorio (31); Viagrande (28); Sant’Agata li Battiati (26); Nicolosi scende da 46 a 20; San Pietro Clarenza in calo da 45 a 38; Camporotondo Etneo (25); Trecastagni (21).

Distretto di Palagonia

Crollano i contagi, in totale, sono 247 i positivi rispetto ai 426 di un mese fa. Ecco i dati di ciascun Comune: Ramacca passa da 197 a 44; Palagonia stabile a 121; Castel di Iudica (da 85 a 26); Scordia (31); Raddusa 18; Militello in Val di Catania(7).

Distretto di Paternò

Complessivamente i positivi scendono da 401 a 233. Ecco i dati: Paternò passa da 272 a 122; Belpasso da 114 a 99; Ragalna (17).