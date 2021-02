PALERMO- Come sta andando, a tre quarti d’ora dal suo inizio, la campagna di prenotazione del vaccino per gli over ottanta in Sicilia? Abbiamo fatto delle prove pratiche? Col web sembra che tutto funzioni, con il call canter appaiono delle criticità da verosimile affollamento. D’altra parte, è anche normale che si scelga il telefono come mezzo di comunicazione elettivo, perché è più semplice e perché se hai più di ottant’anni è forse logico pensare che la comunicazione diretta sia il tramite preferito rispetto al web. Qui uno dei percorsi per la registrazione che abbiamo provato stamattina.

La facile prova al web

Ci siamo mossi al Pc senza nessun intoppo. Abbiamo cliccato sul portale ‘Siciliacoronavirus’, il percorso è semplice e indicato chiaramente. Siamo arrivati con facilità alla ‘maschera’ necessaria per le prenotazioni, immediatamente, prima di uscire, non avendo i requisiti. Bisognerà vedere come andranno le cose nel corso della giornata.

LA GUIDA VIDEO PER PRENOTARE IL VACCINO VIA WEB (GUARDA)

Il telefono invece…

Più complicato collegarsi al numero verde indicato per la prenotazione. Ricordiamolo: 800-009966. In tre tentativi, non più di questi per non affollare la mattinata, non siamo comunque riusciti a prendere la linea. O la comunicazione si è interrotta con il classico tu tu tu. Oppure, una cortese voce registrata ci ha avvertito che, per il traffico, non era possibile evadere la nostra richiesta, per cui si pregava di richiamare più tardi, o, ancora, è pervenuto un messaggio di ‘non raggiungibilità’. QUI un promemoria con tutti i passaggi utili per la registrazione. Le cose dovrebbero migliorare nel corso della giornata e il traffico dovrebbe essere smaltito, considerando la mole di chiamate in arrivo. Alcune prove effettuate in redazione hanno dato lo stesso risultato. Noi continueremo a monitorare la situazione.

Uno dei nostri tentativi in un VIDEO di Riccardo Lo Verso

Aggiornamento.

Pochi minuti fa, siamo riusciti a prendere la linea. Le due chiamate successive, invece, non ci hanno permesso di perfezionare la comunicazione.