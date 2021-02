Vaccini per gli over 80: il numero verde è già in tilt – VIDEO

Numero verde in tilt per prenotare il vaccino anti Covid

PALERMO – Ritenta, sarai più fortunato. Si può sintetizzare con questa frase l’avvio della campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni in Sicilia. Da una parte la registrazione su una piattaforma on-line, alla quale in molti dicono di essere riusciti ad accedere, e dall’altro la prenotazione del vaccino attraverso un numero verde. E qui le cose si complicano parecchio Il numero è in tilt.