Governo Draghi, si lavora al programma: ecco i punti chiave

ROMA – Sanità, lavoro, imprese, scuola e ambiente nei cinque punti chiave del programma del nuovo governo cui lavora Mario Draghi, che oggi affronterà l’ultimo giro di consultazioni delle forze politiche. Una cornice europeista all’insegna di un rinnovato atlantismo, nelle parole degli esponenti parlamentari che già lo hanno incontrato, con nel fronte interno tre grandi riforme: fisco, giustizia civile e Pubblica amministrazione, elemento chiave per l’attuazione del Recovery plan. Sul fronte scuola spunta l’ipotesi di allungare il calendario per recuperare i giorni persi. Lotta al covid: il 15 febbraio scade il divieto di spostamento fra le Regioni: se rinnovare la stretta o come alleggerirla potrebbe essere il primo atto del nuovo governo.

La squadra di governo che accompagnerà l’ex presidente della Bce ancora un’incognita per i partiti della potenziale maggioranza: la convinzione è che sarà tecnico-politica, senza i leader, con ministri scelti dal premier, ma nel dettaglio non si sa nulla. L’impressione – riferisce Tabacci – è che Draghi possa prendere ancora qualche giorno per decidere: portare la lista al Colle tra giovedì sera e venerdì, o anche all’inizio della prossima settimana. I Cinque stelle chiedono un governo politico e altrettanto fa la Lega. Al Pd le aspirazioni si scontrerebbero con la volontà di Draghi di scegliere i profili più adatti, di qui la spinta di alcuni per un ‘disarmo’ e l’indicazione di tecnici d’area.