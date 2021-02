ACR Messina, Foggia: “Contro di noi fanno partite della vita”

MESSINA – “Contro il Marina di Ragusa siamo stati sfortunati: in doppio svantaggio non avevano niente da perdere, si sono gettati in avanti e hanno sperato in un episodio per riacciuffare la gara”. Questo il pensiero del centravanti dell’ACR Messina, Ciro Foggia. L’attaccante dei peloritani, intervistato nel corso della trasmissione “Contropiede” su “Tcf”, si è soffermato in maniera particolare sulle ultime sfide della formazione giallorossa: “La stanchezza può certamente incidere nei minuti finali e dovremo essere più sporchi, buttando la palla avanti o commettendo un fallo tattico. Contro di noi qualunque squadra si gioca la vita: per esempio il Licata ha pareggiato qui, esultando come se avesse vinto lo scudetto”, ha concluso Foggia.