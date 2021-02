“La prenotazione senza requisiti”, il ‘giallo’ delle telefonate

Tonino Frisina racconta su facebook: “Come funziona in Sicilia la prenotazione per vaccinarsi? Oggi ricevo una ‘soffiata’: Tonino, se vuoi vaccinarti, telefona al numero verde 800 00 99 66 e potrai prenotarti per la vaccinazione. Rispondo: come posso prenotare? Non sono 80enne e non rientro in alcuna delle categorie previste… Anche io non rientro in nessuna delle categorie, ho telefonato e mi hanno registrato per il vaccino a Villa delle Ginestre per il 21 aprile. Un po’ incredulo telefono, risponde un’operatrice gentilissima, spiego che non ho alcun requisito per prenotarmi oggi, ma altri, mi riferiscono, che anche se non previsti nella calendarizzazione, sono stati già registrati per vaccinarsi. L’operatrice: se ha avuto questa notizia mi dia i dati e verifichiamo se il sistema l’accetta. Numero di tessera sanitaria, codice fiscale, codice postale, pochi minuti “va bene per Petralia Sottana ad aprile?”. Un po’ lontano non possiamo vedere una sede più vicina? Telefoni una prossima volta e vediamo se c’è la possibilità per una postazione più vicina, grazie buon lavoro”. E’ un racconto che contraddice quello che fino a questo momento sappiamo. Cioè che in Sicilia sono aperte le prenotazioni online e telefoniche per gli over ottanta e che gli altri dovranno aspettare. L’interessato, raggiunto telefonicamente da LiveSicilia.it, conferma ciò che ha scritto e dice: “Il post è pubblico”.

La nostra prova

In realtà, un sussurro del genere – tra conoscenti e amici – l’avevamo sentito, da qualche giorno. Abbiamo fatto la prova per approfondire. Telefonata al call center, stamattina, una cortesissima voce – dotata di empatia umana e disponibile alla risoluzione dei problemi – che risponde e che dice di non potere proseguire nella prenotazione perché chi la effettua, in questa fase, non ha i requisiti. Tutto nella norma, secondo la nostra esperienza diretta: non hai requisiti e non sei prenotato. E allora?

Cosa può essere successo

In serata, la replica della Poste e della Regione che conferma quanto già verificato in precedenza da LiveSicilia.it: ovvero che ci sono state delle prenotazioni fuori target, nei giorni scorsi, ridotte, soprattutto, al call center. Perché? Ecco la nota: “Sono oltre centomila i siciliani del target over 80 che hanno prenotato il vaccino anti-covid attraverso il sistema telematico nazionale della struttura commissariale per l’emergenza, gestito da Poste italiane, a cui ha aderito anche la Regione Siciliana. Si tratta di circa il 30 per cento della popolazione che rientra in questa fase della campagna vaccinale. Intanto, a seguito di approfondimenti tecnici, è stato disposto l’annullamento della prenotazione effettuata da cittadini che pur non rientrando nell’attuale target avevano inoltrato al sistema telematico la procedura di adesione alla campagna vaccinale anticovid. Per evitare il ripetersi di tale anomalia riconducibile prevalentemente alle sole prenotazioni mediante call center, il sistema ha provveduto a garantire l’accesso ai soli cittadini rientranti nell’attuale target della campagna di vaccinazione anticovid”.