Marina di Ragusa, Utro: “Sarà campionato di sacrificio”

RAGUSA – Attualmente penultimo in classifica il Marina di Ragusa vuole provare a risalire la graduatoria per ottenere la salvezza nel girone I del campionato di Serie D. Per farlo, secondo il tecnico della compagine iblea, sarà necessario avere lo stesso spirito battagliero avuto nelle ultime gare affrontate. “Dopo il pareggio ottenuto con la capolista, ci siamo riuniti con i ragazzi e l’unico appunto negativo è stato l’approccio alla gara”, ha affermato l’allenatore del Marina di Ragusa, Salvatore Utro. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’FC Messina, Utro ha poi proseguito: “Posso affermare che questa squadra non muore mai e ha completato l’ennesima rimonta. Per noi questo sarà un campionato di sacrificio, ma dobbiamo stare sempre sul pezzo”, ha concluso il tecnico.