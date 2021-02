Il vigile chiude un negozio di frutta abusivo: ferito dal titolare

COMISO – Un agente della polizia municipale è rimasto contuso durante un’operazione di controllo ad un negozio di ortofrutta di Comiso. L’attività è risultata essere abusiva ed è stata chiusa dai vigli urbani al termine dell’operazione che, tuttavia, si è rivelata più complicata del previsto. Il titolare dell’attività di rivendita di prodotti ortofrutticoli e la madre hanno reagito e opposto resistenza al momento del controllo delle autorizzazioni e dell’ispezione degli agenti della municipale: un vigile urbano ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere per ferite che sono state giudicate guaribili in otto giorni. Oltre alle sanzioni amministrative che sono state comminate al titolare del negozio abusivo, i due sono stati denunciati per resistenza. La merce in vendita nel negozio, dagli ortaggi alla frutta, è risultata priva di certificazioni di tracciabilità ed è stata distrutta.