Rossi: “Squadra più forte che ho allenato? Forse il Palermo”

Il rapporto tra Delio Rossi e il Palermo è indistruttibile. Ogni volta che l’allenatore viene accostato ai colori rosanero i tifosi sognano ricordando la finale di Coppa Italia.

Proprio Delio Rossi ha raccontato qualche aneddoto legato al suo passato in Sicilia: “Mio figlio, che lavorava con Sabatini, ci ha visto bene su Ilicic. Sta dando il meglio di se stesso, ha un talento incredibile. Con Ilicic – dichiara l’allenatore ai microfoni di “TMW” – mi arrabbiavo spesso perché in allenamento dava il 40%, perché aveva paura di arrivare stanco alla partita. Per fortuna ha capito con Gasperini che sbagliava. Ha capito che per stare a certi livelli il talento non basta, serve il lavoro quotidiano”.

“Da Palermo sono passati tanti buoni calciatori. Zamparini era un presidente che si contornava di persone competenti. Poi, magari, non le stava a sentire. Poi aveva che ogni tanto si innamorava dei fantasisti. Da questo punto di vista è stato molto bravo. Squadra più forte che ho allenato? Forse il Palermo, che aveva molto talento. Non ha fatto la carriera che doveva Hernandez. Aveva tecnica, velocità, ma non basta avere queste qualità per sfondare”.