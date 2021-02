Bici rubate in vendita online: denunciato un uomo di 70 anni

PALERMO – Ha trovato in vendita su internet le bici che le erano state rubate dal pianerottolo di casa e così una donna palermitana ha presentato denuncia alla Polizia postale. Gli agenti, coordinati dalla procura, hanno eseguito una perquisizione in casa di un settantenne, dove hanno trovato le bici. L’uomo è stato denunciato e le bici restituite alla legittima proprietaria.

Le biciclette sono state trovate in un box e poste sotto sequestro dalla Polizia; erano in attesa che nel social network arrivasse una buona offerta di un possibile compratore. Adesso le bici saranno restituite alla legittima proprietaria e il settantenne palermitano dovrà rispondere del reato di ricettazione. La Polizia Postale e delle Comunicazioni approfitta dell’occasione per fornire due consigli utili per gli acquisti on line, anche di oggetti di seconda mano:

Un annuncio ben strutturato è più affidabile. Leggi attentamente l’annuncio prima di rispondere: se ti sembra troppo breve o fornisce poche informazioni, non esitare a chiederne altre al venditore. Chiedi più informazioni al venditore sull’oggetto che vuoi acquistare e se le foto pubblicate sembrano troppo belle per essere vere, cerca in rete e scopri se sono state copiate da altri siti.

Non sempre è un buon affare. Diffida di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio, non sempre è un affare: accertati che non ci sia troppa differenza tra i prezzi proposti e quelli di mercato.