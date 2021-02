Cauzo esce allo scoperto: “Voglio acquistare il Palermo”

PALERMO – “Il calcio è la passione più grande che ho, fin da quando ero un bambino. E riportare il Palermo nella dimensione che gli compete, a lottare contro le grandi del Nord come Juve, Milan e Inter, sarebbe la realizzazione di un sogno. Così quando ho saputo della possibilità di diventarne azionista o proprietario non ci ho pensato molto”. A dirlo è Antonio Cauzo, imprenditore 35enne catanese trapiantato in America.

Il club rosanero, che non sta attraversando un brillante momento dal punto di vista societario, potrebbe passare di mano. Naturalmente l’intenzione di Mirri, attuale proprietario al 60%, è quella di proseguire fin quando non troverà un soggetto solido in grado di dare un futuro radioso alla società.

Tra i possibili candidati c’è Antonio Cauzo che ha deciso di provare la scalata all’acquisto del club rosanero: “Mi sono consultato con i miei collaboratori e abbiamo deciso di uscire allo scoperto, mostrando come le nostre intenzioni siano davvero molto serie – ha spiegato l’imprenditore ai microfoni di Calciomercato.com -. Innanzitutto aspettiamo un riscontro da parte di Mirri e poi, in caso di risposta positiva, si dovrà procedere a tutte le necessarie incombenze del caso, a cominciare dall’analisi dei conti societari. Ma queste sono cose da commercialisti. Sono certo che se Mirri ce ne darà la possibilità faremo grandi cose”.