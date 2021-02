La grande pallanuoto a Palermo: a marzo le final four di Coppa Italia

PALERMO – La grande pallanuoto torna a Palermo. E’ ufficiale che la final four di Coppa Italia di pallanuoto si disputerà alla piscina comunale di Palermo il 19 e 20 marzo oppure il 20 e il 21: la decisione sulla data sarà presa in base alle esigenze televisive.

Il ritorno nl capoluogo siciliano della grande pallanuoto e di una competizione restigiosa come la final four deella coppa nazionale è comunque certo: l’accordo fra Telimar, società di casa, e Federazione è già stato raggiunto. A contendersi la coppa ci saranno, oltre i padroni di casa del Telimar, i liguri della Pro Recco, i lombardi del Brescia e i cigini siciliani dalla grande tradizione dell’Ortigia Siracusa.

A questo punto si dovrà attendere solo la decisione sulla data in cui si disputeranno le partte dell’atto finale della Coppa Italia che, come detto, sarà in base alle esigenze per la copertura televisiva dell’evento