Palermo, Cappioli: “Rosa rischiano la C per tanti anni”

PALERMO – “Non vedo bene il Palermo. Di questo passo si rischia di restare tanti anni in Serie C. Nei calciatori non c’è la giusta mentalità per giocare in una piazza dove si sa che c’è la pressione, che i tifosi vogliono sempre vincere”. Ad affermarlo è l’ex capitano e fantasista del Palermo, Massimiliano Cappioli, commentando l’attuale situazione della squadra rosanero. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Cappioli ha poi raccontato la trattativa che lo ha portato nel capoluogo siciliano ormai più di venti anni fa: “Fu Perinetti a propormi di scendere in C1 per guidare il Palermo in Serie B. Gli promisi quindi gol e tanti ne feci in quella stagione, credo sia un record per un centrocampista in maglia rosa”, ha concluso Cappioli.