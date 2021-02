Droga, la Polizia arresta due trafficanti condannati

Catania – Due trafficanti di droga, legati a clan mafiosi, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania in esecuzione di due provvedimenti restrittivi emessi nei loro confronti dopo sentenze emesse in due diversi processi penali. Uno degli arrestati e’ Tommaso Tiralongo, di 51 anni, che deve espiare 13 anni e 9 mesi di reclusione per una condanna definitiva per associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Reati per i quali era stato arrestato dalla squadra mobile il 3 aprile del 1998 e il 3 aprile del 2013 nell’ambito dell’operazione “Indipendenza” assieme ad altri 13 appartenenti al clan dei “Cursoti Milanesi” scardinando una redditizia piazza di spaccio nel rione cittadino San Berillo Nuovo di cui era uno dei promotori. L’altro arrestato e’ Vincenzo Grasso, 31 anni, condannato, definitamente, a 6 anni e 10 mesi di reclusione, per associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di avere favorito l’attivita’ dell’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano.

Per questi reati era stato arrestato l’11 gennaio del 2016 dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione denominata “Kiss” su un gruppo che riforniva una “piazza di spaccio” nel rione San Giorgio ed era legato a una squadra di ‘San Cocimo’, storicamente collegata al boss detenuto Maurizio Zuccaro, 60 anni. (ANSA).