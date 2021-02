Il Palermo torna alla vittoria: Bisceglie KO 3-1

PALERMO – Dopo la sconfitta contro l’Avellino il Palermo ha voglia di ripartire, ma di fronte si troverà il Bisceglie. Per questa sfida, che coincide con la 24^ giornata del campionato di Serie C, Boscaglia lancia dal primo minuto Santana che è alla prima da titolare in stagione, il Bisceglie, che cerca punti salvezza, conferma il 3-5-2 con il palermitano Priola titolare.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è del Bisceglie che attaccherà da sinistra verso destra. Primo traverso in mezzo da parte del Palermo con Santana, ma la difesa ospite allontana. Ancora i rosanero in avanti con la triangolazione tra Santana e Crivello, con l’argentino che scivola e favorisce Valente e prova un traversone al centro ancora allontanato dagli ospiti, sulla ribattuta c’è De Rose che calcia alto.

Gol del vantaggio al 7′ gli ospiti con Rocco. L’attaccante viene lanciato in profondità dalla Bassano, Accardi e Palazzi non riescono a salire in tempo, l’attaccante si trova a tu per tu con Pelagotti e sblocca il match. Palermo che prova a reagire e trova subito il pari al 14‘. Santana crossa al centro per Luperini, la palla è per Rauti che spintona un po’ Pirola, la sfera resta in area, il più lesto ad arrivare è Lucca che deve solo spingeva dentro. Ottimo recupero difensivo di Valente al 21′, Maimome lo pressa e gli ruba palla lui lo insegue e gli toglie la sfera. Rosanero che attaccano e al 28′ subiscono una ripartenza degli ospiti, per fermarla interviene De Rose che spinge e viene ammonito. Con questo cartellino giallo il centrocampista va in diffida. Lucca, al 29′, serve Rauti che prova un diagonale da fuori area, Spurio si distende e la manda in angolo.

Errore clamoroso di Lucca. Al 32′ Cittadino sbaglia un retropassaggio facile, arriva il numero 17 rosanero che entra in area tutto solo e calcia fuori sbagliando un rigore in movimento. Traversone in area di Crivello al 36′, la palla è indirizzata a Lucca che affossa l’avversario e per l’arbitro c’è calcio di punizione.

Il Palermo la ribalta al 38‘. Santana riceve palla da Rauti e dalla sinistra mette al centro un cross in area, a svettare più in alto è Luperini che spinge dentro e porta i suoi in vantaggio.

Dopo 1′ di recupero si chiude la prima frazione di gara. Al 45′ i padroni di casa sono in vantaggio per 2-1.

SECONDO TEMPO:

La sfida riprendere senza cambi per entrambe le formazioni. Rosanero vicini al 3-1 con Lucca. L’ex Torino riceve palla da Valente e colpisce male, mandando alta, davanti a Spurio. Al 51′ sugli sviluppi di un corner, la difesa di casa respinge, ma la palla vagante finisce sui piedi di Pedrini che prova un tiro al volo, senza però riuscire ad impensierire Pelagotti. Santana si inventa una rabona e serve Valente che poi serve un traversone in area, ma i rosanero sono in posizione irregolare. Crivello al 55′ sbaglia un’uscita palla al piede, poi Cittadino calcia in porta ma non prende bene la mira.

Luperini vicino alla doppietta personale, il centrocampista salta di testa dopo un cross di Accardi ma è impreciso. Il Bisceglie pasticca in difesa, Spurio viene pressato da Lucca che gli sporca la palla e finisce su Santana, l’argentino ci pensa e allarga per Valente che sbaglia. Rauti al 61′, largo sulla destra, salta due avversari e viene ostacolato, ma anche lui fa lo stesso per l’arbitro il suo comportamento è scorretto e fischia il fallo. Dopo il fischio l’attaccante scaglia la palla lontano e viene ammonito.

Resta giù Rauti che è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto dentro Kanoute al minuto 71′. Contropiede rosanero con Lucca al minuto 73′; l’attaccante non viene accompagnato da nessuno e calcia verso la porta ma sbaglia. Gli ospiti provano a spingere per trovare il pari, ma i rosanero chiudono bene gli spazi.

All’84’ calcio d’angolo per i rosanero. Martin mette la palla al centro, Lucca arriva prima di tutti e calcia sull’avversario, la sfera resta lì e di nuovo Lucca calcia in porta e la mette in rete per il 3-1.

Non c’è più tempo. I rosanero, dopo 5 giornate, tornano alla vittoria.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello; 27 Luperini, 18 De Rose; 11 Santana (dal 68′ Marconi), 23 Rauti (dal 71′ Kanoute), 14 Valente; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 26 Marong. Allenatore: Boscaglia.



BISCEGLIE: 22 Spurio; 26 Altobello, 5 Priola (C.), 27 Bassano; 25 Tazza, 8 Cittadino, 23 Maimone (dal 56′ Romizzi) , 28 Pedrini (dal 56′ Mansou), 3 Giron; 24 Sartore, 11 Rocco (dal 65′ Cecconi). A disposizione: 1 Russo, 4 De Marino, 6 Vona, 9 Cecconi, 13 Zagaria, 15 Ferrante, 16 Gilli, 18 Musso, 19 Vitale, 21 Casella. Allenatore: Papagni



ARBITRO: Andrea Bordin (Zezza-Pinna). IV UOMO: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

NOTE: ammonito De Rose, Lucca, Rauti, Luperini, Marconi (P), Cittadino, Tazza, Rocco, Giron (B)

MARCATORI: Rocco 7′, Lucca 14′, Luperini 37′, Lucca 84′