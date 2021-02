Effetto Draghi sui mercati: giù lo spread, Borsa in rialzo

ROMA – Effetto Draghi sui mercati. Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo la formazione del Governo Draghi, che da quota 90 di venerdì scende a 89,6 punti base. In rialzo allo 0,502% il rendimenti dei titoli decennali, che cresce di 2,5 punti base. Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,94% a 23.630 punti. Salgono di oltre l’1% i futures a Milano, facendo meglio di quelli delle altre piazze europee. Per la Borsa di Milano si tratta della prima seduta dopo il giuramento del nuovo governo guidato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi.

E intanto per l’Esecutivo si apre una settimana di scelte decisive su pandemia e Recovery fund. In attesa del voto di fiducia di mercoledì, il ministro Speranza lascia chiuse le piste di sci, mentre gli esperti sollecitano inasprimenti delle misure anti-Covid di fronte all’aggressività delle varianti del virus. C’è poi da riscrivere il decreto ristori e da nominare i sottosegretari. Il dossier Recovery sarà uno dei pilastri del discorso di Draghi alle Camere, con il piano dei vaccini e della scuola.