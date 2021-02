Boscaglia: “Ai ragazzi chiedo di vincere la partita”

PALERMO – Dopo la vittoria per 3-1 contro il Bisceglie il Palermo cerca continuità. Domani alle 15 i rosanero saranno impegnati a Torre Del Greco in casa della Turris. Una sfida che servirà per cercare di svoltare il cammino esterno dei rosanero, che non stanno raccogliendo grandi risultati.

Per questa trasferta Boscaglia dovrà fare a meno di Luperini squalificato, Almici, Doda e Odjer infortunati, a questi si aggiunge Santana che ieri non è partito con la squadra. Questo crea problemi a centrocampo dove gli uomini sono contati. Boscaglia in conferenza spiega la situazione: “Martin mezzala può essere soluzione domani. per ogni partita cerchiamo la qualità, ma i giocatori devono stare bene per giocare. Martin mezzala l’abbiamo provato sabato contro il Bisceglie, mancando qualche centrocampista dobbiamo vedere di darci da fare lì, ma sappiamo che chi andrà in campo potrà fare bene”.

“Domani – continua Boscaglia – ai ragazzi chiediamo di vincere la partita. Dobbiamo andare in campo con la consapevolezza che cerchiamo il risultato. Contro il Bisceglie mi è piaciuta la reazione e dobbiamo averla per tutto quello che abbiamo passato”.

Il Palermo in trasferta ha qualche difficoltà e Boscaglia ne è consapevole: “Abbiamo considerato il rendimento esterno della squadra e abbiamo lavorato su questa situazione. Se avessimo la bacchetta magica avremmo risolto. Forse – spiega il tecnico rosa – c’è un freno mentale da parte di qualcuno e dobbiamo toglierlo. Giocare in casa e fuori non deve fare differenza. Il campo del Barbera, come terreno, è diverso da quello di domani. In campi piccoli manca la fluidità di gioco, ma dobbiamo adattarci a questa situazioni. Il campo di domani non deve essere una insidia perché ci alleniamo quasi sempre sul sintetico. Dobbiamo andare in campo per vincere e consapevoli delle difficoltà che possono esserci. La categoria è questa e non dobbiamo pensare che ci possono essere alibi per viale campo. Dobbiamo cercare di vincere in tutti modi rispettando l’avversario. Siamo una squadra forte e dobbiamo avere questa consapevolezza”.

“In squadra c’è lo spirito giusto e il giusto mix tra concentrazione e spensieratezza. Non possiamo limitarci a giocare bene, ma anche essere allegri nel senso buono della parola. Dobbiamo anche cercare le giocate individuali. All’andata – ricorda Boscaglia – la Turris ha vinto con un gol al 94′ e ora vogliono risalire la china. Domani sarà una partita tosta che nasconde insidie. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto, noi vogliamo vincere ma anche loro vorranno farlo”.

“Non dobbiamo guardare la classifica. Il nostro obiettivo è la partita di domani. La classifica è corta, con due vittorie ti trovi in alto, con due sconfitte perdi molte posizioni. A me interessa la gara di domani, sappiamo che tre punti possono essere ossigeno puro, ma lo stesso pensa la Turris”.

Il tecnico ha parlato anche dei calciatori che non sono al meglio: “Almici al ritorno in città sarà in gruppo. Portarlo qui e fargli perdere 2 giorni e mezzo di allenamento puro sarebbe da pazzi, anche perché sarebbe rimasto in panchina. Mario (Santana, ndr) ha avuto un problema alla schiena e sarebbe stato un rischio portarlo qui. Marconi viene da un infortunio particolare perché quello del polpaccio è diverso dagli altri. Ha avuto un buon percorso, adesso sta bene ma dobbiamo stare attenti anche per un discorso di terreno di gioco e dovremo valutare bene questa situazione. Una recidiva darebbe un disastro. Lui sta bene, ma valuteremo insieme allo staff”.