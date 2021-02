Acireale, Pagana: “FC Messina squadra fortissima”

ACIREALE – “Partita che abbiamo preparato soprattutto a livello mentale, di fronte avremo una squadra fortissima. Le motivazioni possono fare la differenza, è uno scontro importante che va vinto a prescindere dalla prestazione. Dovremo dare il 200% e sputare il sangue sul campo”. Non ha dubbi Peppe Pagana, allenatore dell’Acireale, su cosa serva per fare un’ottima gara contro l’FC Messina. Il tecnico della formazione acese ha poi proseguito: “Voglio vedere nella squadra più determinazione e precisione – ha spiegato Pagana in conferenza stampa -. Se quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è abbastanza ovviamente occorre fare di più”.

Sull’attuale momento della sua squadra, Pagana ha concluso: “Costruiamo tanto ma ci manca spesso il guizzo, ho allenato i ragazzi a tirare in porta perché nelle ultime settimane sono sfumate troppe occasioni. Siamo amareggiati perché siamo convinti di poter raccogliere di più”.