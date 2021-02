Mini zone rosse: così si cerca di evitare il lockdown

In Lombardia comuni in zona rossa, da oggi a sabato si potrà entrare o uscire da Ancona solo per comprovati motivi

Dopo le polemiche sullo stop allo sci, governo e Regioni studiano

possibili alternative a un nuovo lockdown generalizzato, mentre

i contagi segnano una risalita, favoriti dalle varianti del Covid più

aggressive rispetto al ceppo originario. Ieri la Lombardia ha individuato 4 mini zone rosse in altrettanti Comuni e nelle Marche da oggi a sabato si potrà entrare o uscire da Ancona solo per comprovati motivi e con autocertificazione. L’obiettivo è quello di circoscrivere i principali focolai limitando l’impatto economico delle restrizioni che già hanno causato effetti devastanti sull’economia, mentre il dato nazionale dei contagi torna sopra ai 10 mila e quello dei morti aumenta a 336. Una cabina di regia di ministri valuterà i nuovi provvedimenti da adottare per fronteggiare l’emergenza sanitaria confrontandosi con tutto l’Esecutivo Draghi. Oggi il premier incaricato è atteso al Senato per il primo voto di fiducia. L’appuntamento a Palazzo Madama è per le 10.