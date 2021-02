Ternana-Catania, Lucarelli: “Etnei grande squadra”

“Vittoria importante, giocavamo contro una grande squadra. Avevamo paura. Fino ad oggi il nostro segreto è stato approcciare le partite con una carica agonistica importante”. Così Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, dopo il successo per 5-1 sul Catania. Intervistato da Cusano Tv, il tecnico degli umbri ha poi proseguito: “Abbiamo giocato fino al 95′ abbiamo una mentalità forte e avevamo il timore di questo Catania che era in serie positiva, aleggia sempre lo spetto che qualcuno ci possa far la festa. Per me in particolare era una sfida difficile, anche per quello che emotivamente ho vissuto a Catania. Non ero solo l’allenatore della squadra, ma anche il riferimento della gente, della società, della sede e dei calciatori. Ai play off siamo usciti immeritatamente proprio su questo campo. Per me era una gara difficile, per me Catania è Catania ma per fortuna ci saranno partite nelle quali penserò solo al risultato”, ha concluso Lucarelli.