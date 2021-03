Quinto Municipio, sarà dedicato uno slargo a Bettino Craxi

CATANIA – Nel giorno della nascita dell’ex presidente del Consiglio e leader socialista Bettino Craxi, il consigliere municipale e coordinatore provinciale di “Italexit con Paragone”, Santo Musumeci, e Luca Pinasco, annunciano che a Catania, nel quartiere Nesima, sarà dedicato uno slargo all’ex segretario del Psi.

La proposta è stata approvata ieri dal V municipio di Catania a maggioranza con 7 voti favorevoli e 3 contrari. “La battaglia in consiglio è stata durissima – commentano – in quanto, come spesso accade quando si tocca l’argomento Craxi, alcuni personaggi in cerca d’autore tentano di delegittimarne la figura, ma grazie una maggioranza trasversale di consiglieri, la mozione è stata approvata e l’inaugurazione dello Slargo Bettino Craxi con apposizione della targa si terrà fine marzo”.