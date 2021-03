Green Basket, esordio in trasferta per il nuovo coach: sfida al Bologna

Ultima trasferta per questa prima fase di campionato per il Green di coach Verderosa, che si prepara all'esordio

PALERMO – Seconda trasferta consecutiva (l’ultima di questa prima fase di campionato) per il Green Basket Palermo, che scenderà in campo venerdì sera a San Lazzaro di Savena (BO) in casa della Bologna Basket 2016 nell’anticipo della 13a giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone B1.

Una settimana decisamente non comune quella che si trova ad affrontare il Green Basket Palermo in questi giorni. A cominciare da martedì, con il cambio di guida tecnica e coach Marco Verderosa a guidare i primi allenamenti della squadra in sostituzione dell’esonerato coach Mazzetti. Una preparazione non semplice per i biancoverdi, ulteriormente complicata dai pochi giorni a disposizione per lavorare con la nuova guida tecnica. Ma l’ambizione e la voglia di reagire alla sconfitta di Ragusa potranno essere un fattore importante per questo finale di campionato.

Di fronte però ci sarà una formazione in crisi di risultati, reduce da 4 sconfitte consecutive tutte però sul filo di lana (tra cui il ko dopo 4 over time a Torrenova e quello di misura in casa con Bernareggio). Risultati negativi che hanno fatto scivolare al quarto posto in classifica, lontano dalle posizioni di vertice. Da tenere d’occhio Conti, Fontecchio e Beretta, principali realizzatori tra i biancoblu, che vogliono reagine al momento negativo che ormai va avanti da oltre un mese.

“Nel poco tempo a disposizione con il nuovo coach non ci sono stati molti aggiustamenti tecnici – presenta così la sfida il play biancoverde Filippo Guerra – ma sicuramente c’è stato un cambiamento di umore importante. Bologna è una squadra che ha talento, corre bene in contropiede e ben strutturata nel reparto lunghi. Per riuscire a giocarcela dobbiamo andare lì affamati, umili e conoscendo i nostri limiti ma anche i nostri valori, e fare una partita decisa credendo in noi stessi”.

Palla a due in programma domani sera alle 21 al PalaSavena di San Lazzaro di Savena (BO), arbitreranno Gianmaria Bortolotto di Castello di Godego (TV) e Alberto Rizzi di Trissino (VI). L’incontro sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass