Cisal: “Vaccini, priorità anche per chi lavora negli aeroporti”

PALERMO – “Il personale degli aeroporti svolge a tutti gli effetti un servizio pubblico essenziale: chiediamo al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero Razza di inserire gli addetti ai servizi a terra degli scali siciliani nella Fase 2 della vaccinazione contro il Covid-19”. Lo dice il segretario nazionale della Legea Cisal Gianluca Colombino che ha inviato una nota al Governo regionale. “Nel Piano strategico nazionale – continua il segretario della Legea Cisal – si prevede che la seconda fase dei vaccini comprenda le categorie di lavoratori che assicurano, e hanno assicurato durante il lockdown, i servizi essenziali e fra questi non possono non rientrare il personale delle società di gestione degli aeroporti e di Handling che assistono migliaia di passeggeri ogni giorno, esponendosi ad alti rischi. Chiediamo quindi che in Sicilia non ci si scordi di loro”.