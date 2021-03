Zacco: “Vicino ai lavoratori della Coop service, la politica intervenga”

PALERMO – “Esprimo vicinanza ai lavoratori della Coop service srl, società che da anni si occupa della pulizia del tribunale di Palermo e che da lunedì prossimo dovrà lasciare il posto ad un’altra impresa. Circa 40 lavoratori ex Lsu del comune di Palermo che anni fa decisero di intraprendere una nuova avventura nel mondo del lavoro privato, gestendo i servizi di pulizia all’interno del tribunale di Palermo”. Lo dice Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive del consiglio comunale di Palermo.



“Appalto oggi aggiudicato ad una ditta tramite procedura Consip che come primo atto ha pensato bene di ridurre l’orario dei lavoratori a 15 ore settimanali, riducendo il salario mensile a soli 330 euro, umiliando di fatto la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie che con coraggio anni fa hanno deciso di abbandonare il lavoro nel pubblico anche se precario, per intraprendere il percorso nel settore privato”, aggiunge.



“La politica locale, non può rimanere in silenzio dinnanzi a questo sopruso e a queste vessazioni, per questo chiedo a gran voce che la regione siciliana attivi con urgenza un tavolo tecnico per gestire la crisi al fine di garantire il diritto al lavoro e soprattutto la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie, valutando opportunamente se reinserire i lavoratori nel bacino ex Lsu”, conclude.