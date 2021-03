Green Basket, ecco il calendario per la seconda fase del campionato

PALERMO – Archiviata la prima fase del campionato, è tempo per il Green Basket di concentrarsi sulla seconda e decisiva fase della Serie B Old Wild West.

In questa fase ad orologio, la Lega ha scelto di riunire l’originale girone B che era stato composto in estate per la stagione 2020/21, con le 16 squadre che partiranno con i punti accumulati nel corso delle precedenti 14 giornate già disputate. Green che quindi si presenterà a questa fase conclusiva del torneo con il bottino di 5 punti (ricordiamo che i biancoverdi sono gravati un punto di penalizzazione legato al precedente campionato), frutto delle tre vittorie contro Torrenova (andata e ritorno) e Sangiorgese.

Adesso si entrerà nel vivo e ogni partita avrà un peso specifico non indifferente. Ogni squadra è infatti chiamata a scendere in campo per ulteriori 8 partite, contro le avversarie facenti parte del mini-girone complementare. 4 gare in casa e 4 in trasferta per definire la classifica finale del girone, che emetterà i seguenti verdetti: dalla 1a all’8a classificata si giocheranno i playoff promozione, dalla 12a alla 15a disputeranno i playout mentre la 16a e ultima piazzata retrocederà direttamente in Serie C.

Il calendario di questa seconda fase per il Green si apre con una trasferta tanto complessa quanto affascinante in casa della Bakery Piacenza, che ha chiuso le prime 14 giornate in testa al mini-girone B2 con gli stessi punti di Agrigento (12 W – 2 L). Pronto però il ritorno al PalaMangano, che nell’infrasettimanale del 24 marzo vedrà i ragazzi di coach Verderosa ospitare Pavia, Terza forza del mini-girone B2 e formazione sicuramente ostica, ma i palermitani hanno dimostrato di non temere nessun avversario tra le mura amiche. Di seguito il calendario completo del Green:

1a giornata : Bakery Piacenza – Green Basket Palermo sabato 20 marzo ore 21:00

2a giornata : Green Basket Palermo – Pavia mercoledì 24 marzo ore 19:00

3a giornata : Corona Platina Piadena – Green Basket Palermo domenica 28 marzo ore 19:00

4a giornata : Green Basket Palermo – Robur et Fides Varese domenica 11 aprile ore 17:00

5a giornata : Fiorenzuola – Green Basket Palermo domenica 18 aprile ore 19:00

6a giornata : Green Basket Palermo – Cremona mercoledì 21 aprile ore 19:00

7a giornata : Elachem Vigevano – Green Basket Palermo domenica 25 aprile ore 16:00

8a giornata : Green Basket Palermo – Nuova Pallac. Olginate domenica 2 maggio ore 18:00

DI SEGUITO LA FOTO DEL CALENDARIO CHE VEDRÀ PROTAGONISTA LA SQUADRA PALERMITANA: