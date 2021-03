ACR Messina, D’Eboli: “Noi primi? Ne ero convinto dall’inizio”

MESSINA – “Ero assolutamente convinto di trovarmi in questa posizione di classifica a questo punto del campionato, anzi potevamo avere anche qualcosina in più perché ci mancano punti persi per strada all’inizio e poi tra Rende e Marina di Ragusa”. Così il direttore dell’Area Tecnica dell’ACR Messina, Cocchino D’Eboli, in merito al campionato fatto fin qui dai giallorossi. Il dirigente della società peloritana, intervistato da La Gazzetta del Sud, ha poi proseguito: “Certi passi falsi mi dànno fastidio perché magari sono frutto di leggeri cali di tensione che non devono mai accadere in una squadra che punta al massimo. Soprattutto una squadra Acr Messina non può permettersi certi scivoloni, ecco perché poi sono stato sul pezzo dal martedì seguente, per far capire che qui c’è solo da sudare e dare tutto”, ha concluso D’Eboli.