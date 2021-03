PALERMO- Ci sono altre due nuove zone rosse in Sicilia. Come si legge in una nota: “Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Caltanissetta e Palma di Montechiaro, centro quest’ultimo in provincia di Agrigento. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp”. Ieri, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, in un video aveva preannunciato il provvedimento, alla luce dell’aumento repentino dei contagi. E aveva firmato un’ordinanza per chiudere “tutte le scuole di ordine e grado”.

Lo stesso sindaco di Caltanissetta, poco fa, è intervenuto in un video nella sua pagina Facebook, ringraziando il governo “per la solerzia”. Poi ha aggiunto: “Si tratta di un’emergenza dettata dal picco di contagi che nessuno poteva prevedere. Io invito tutti a rispettare le regole fisse: distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione. Il virus c’è, è ancora più contagioso di prima, potrebbe essere la variante inglese”.

Aggiornamento 18,30

Covid, “zona rossa” anche per Caltavuturo e Scicli. Biancavilla resta “arancione” ma scuole chiuse

Anche Caltavuturo, in provincia di Palermo, e Scicli, in provincia di Ragusa, si aggiungono alle “zone rosse” siciliane. Dopo l’ordinanza riguardante Caltanissetta e Palma di Montechiaro, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato analogo provvedimento che riguarda i due centri e, anche in questo caso, le misure restrittive entreranno in vigore domani, 16 marzo, e saranno valide per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo.

Resta in “arancione”, invece, Biancavilla, in provincia di Catania dove però, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, a seguito della relazione del Commissario dell’Asp di Catania, il presidente della Regione ha appena disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche, nei giorni che vanno dal 17 al 20 marzo.