Samonà incontra Borgonzoni: “Piani condivisi”

PALERMO – “Un incontro proficuo che ha gettato le basi per una serie di progetti condivisi che potranno presto prendere corpo”. L’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà, in visita istituzionale al ministero della Cultura, ha incontrato il sottosegretario Lucia Borgonzoni. Nel corso del colloqui si è discusso di progetti culturali da fare rientrare nel Recovery Plan, di una grande iniziativa sull’identità culturale, dei parchi archeologici siciliani e della loro importanza strategica all’interno dell’offerta culturale nazionale, dell’avvio di una importante progettualità per valorizzare alcuni grandi nomi della letteratura del Novecento

“Con il sottosegretario Borgonzoni – afferma Samonà – abbiamo anche concordato di allacciare un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra il governo regionale e quello nazionale con l’obiettivo di mettere in atto azioni che possano andare nella direzione comune di una valorizzazione dei beni culturali, dell’identità dei luoghi, dei borghi storici e delle tradizioni”.

(ANSA).