Serie C, Monopoli: altre positività al covid nel gruppo squadra

MONOPOLI – Notizie non certo confortanti in casa Monopoli. La squadra pugliese lo scorso 11 marzo, 48 ore prima della sfida all’Avellino, ha sottoposto il gruppo squadra al tampone molecolare e ha riscontrato la positività al Covid di un componente dello stesso gruppo, che si aggiunge ai cinque già positivi in precedenza.

I tamponi, come comunica il sito del club, sono stati ripetuti domenica 14 marzo e, anche in questo caso, sono state riscontrate delle positività. In questa ultima tornata di tamponi sono risultati positivi un componente dello staff tecnico e un calciatore. Per i positivi è stato già attivato l’isolamenti fiduciario.

Tra calciatori risultati positivi in precedenza c’è da registrare la negativizzazione di uno di loro.

Il gruppo squadra, conclude la nota del club pugliese, nella giornata di domani, martedì 16, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi come prevede il protocollo FIGC.

In casa Monopoli si spera di recuperare qualche elemento in vista della sfida di domani contro la Vibonese e di sabato contro il Palermo.