Bruni: “Non regaliamo l’America’s Cup. Lotteremo all’ultimo sangue”

AUCKLAND – Nella notte New Zealand si è porta sul 6-3 nei confronti di Luna Rossa. L’imbarcazione italiana nella sola regata disputata nella notte, a causa del vento debole, ha lottato con le unghie e con i denti, ma alla fine non è riuscita a portare a casa il punto.

Il timoniere palermitano Checco Bruni ha commentato così quest’ultima regata: “Non regaliamo l’America’s Cup a New Zealand, non lo faremo nemmeno domani (questa notte, ndr). Lotteremo fino all’ultimo sangue. Non è il momento di mollare, non è un verbo che conosciamo”

Bruni è rammaricato perché Luna Rossa a questo punto avrebbe potuto avere anche qualche punto in più: “Peccato. Avremmo potuto avere uno o due punti in più in questo momento. Chiaramente non è facile, però qualche errorino l’abbiamo commesso. Oggi abbiamo fatto una regata perfetta, solo qualche sbavatura alla fine e ci hanno punito. Sicuramente loro non vanno piano”.

“Dico che con la barca che abbiamo possiamo vincere delle regate. È nostra responsabilità fare i meno errori possibili. Oggi – continua il timoniere di Luna Rossa – uno l’abbiamo fatto, lo andremo ad analizzare e di sicuro domani non faremo lo stesso errore”.

“Quella di oggi è stata una bellissima regata, è stato un match race ad oltre 40 nodi. È stato un match race con gli occhi insanguinati, pronti a prendere qualsiasi metro. come dico spesso “gomiti fuori”, noi li abbiamo tenuti aperti, ma per un attimo c’è cascato un gomito giù e ci hanno superato”.

“Non cambierei nulla di quello fatto fin qui. Siamo forti e stiamo facendo un grande lavoro. Oggi e ieri – conclude Bruni – sono state giornate dove neanche la fortuna ci ha fatto l’occhiolino. Io non parlo mai di fortuna e sfortuna e mi da fastidio farlo”.

