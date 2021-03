Palermo, da valutare le condizioni di Accardi

PALERMO – Dopo la vittoria contro la Paganese per il Palermo è tempo di proiettarsi alla sfida contro il Monopoli in programma sabato 20, ma Filippi è in attesa di capire se potrà contare su Accardi oppure no.

Il difensore palermitano si è fermato nel riscaldamento per partita e oggi si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema che l’ha costretto a dare forfait.

In caso di assenza il tecnico non dovrebbe avere problemi a sostituirlo. Accardi, da quando siede Filippi in panchina, è stato impiegato come terzo di sinistra o come esterno destro di centrocampo e in entrambi i casi i sostituti ci sono. In difesa il tecnico potrebbe contare su Somma e Peretti, con quest’ultimo che ne ha preso il posto proprio sabato, e sull’esterno di centrocampo c’è Almici, ormai ristabilitosi dopo l’infortunio che l’ha fermato a dicembre.

Filippi spera anche di recuperare Doda, fermo da diverse settimane per una lesione di secondo grado al bicipite femorale e che da qualche giorno ha cominciato anche a correre a bordo campo, ma che non ha ancora svolto una seduta di allenamento insieme al resto del gruppo.