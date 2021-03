Akragas, ingaggiato il centrocampista Bulades

AGRIGENTO – Rinforzi per l’Akragas di mister Di Gaetano, pronto a ripartire dopo lo stop forzato a causa del Covid. La società agrigentina si è assicurata le prestazioni del centrocampista classe ’97 Romito Paolo Bulades.

“La società Akragas calcio comunica l’ingaggio dal Marsala del forte esterno di centrocampo Romito Paolo Bulades, classe 1997, originario di Erice, in provincia di Trapani. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Trapani. Bulades ha militato anche nel Paceco (serie D), nel Gela (serie D), nel Biancavilla (Eccellenza B) e nel Mazara (Eccellenza A). Bulades è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento di gruppo con l’Akragas”.

La Presidente Sonia Giordano ha commentato l’ingaggio del nuovo giocatori: “L’ingaggio del talentuoso centrocampista Bulades testimonia ulteriormente la nostra chiara volontà di continuare nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Vogliamo tornare nel calcio che conta il prima possibile e continueremo a rafforzare la squadra per cercare di vincere questo campionato di Eccellenza. I nostri meravigliosi tifosi meritano una grande Akragas e faremo di tutto per non deluderli”.