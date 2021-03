Compleanno con venti persone, i vicini chiamano i carabinieri

MESSINA – Tanta voglia di festeggiare, anche in zona arancione e nonostante le normative dell’emergenza sanitaria in corso: finisce in un grande flop la festa di compleanno di una donna che aveva invitato a casa sua una ventina di persone per soffiare le candeline.

I carabinieri sono stati infatti allertati dai vicini di casa sono intervenuti in una casa di Gualtieri Sicaminò, nel Messinese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile e quelli della stazione di Pace del Mela, coordinati dal Luogotenente Antonino Gringeri, che hanno proceduto ad interrompere la festa ed ad identificare tutti i presenti. Ai partecipanti verrà notificata nelle prossime ore una sanzione di 400 euro, per violazione della normativa anti-Covid.