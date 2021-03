Palermo, Almici: “Meritiamo di essere al decimo posto”

"In Serie C sono completamente diversi da quelli di Serie B. Arrivando sotto non è impossibile ma diventa più difficile"

PALERMO – “Se la classifica rispecchia il nostro valore? Sono realista, e se siamo decimi vuol dire che ci meritiamo questa posizione”. Questo il pensiero di Alberto Almici, laterale del Palermo, in merito a quanto fatto fin qui dalla squadra rosanero. Un cammino non certamente brillante quello della squadra del capoluogo siciliano che adesso punta a provare a centrare la promozione attraverso i playoff: “In Serie C sono completamente diversi da quelli di Serie B – ha sottolineato Almici ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Lì sono quattro turni e passando i quarti sei subito in semifinale. In C la differenza la fa il piazzamento in cui arrivi. Da secondo, terzo, quarto, è molto più semplice provare a centrare l’impresa, arrivando ancora più sotto non è impossibile ma diventa più difficile, perché c’è un numero maggiore di gare da giocare”.

Il Palermo da qualche settimana ha cambiato guida tecnico, con l’avvicendamento in panchina tra Boscaglia e l’ormai suo ex vice Filippi: “Sono due allenatori diversi, ognuno con le proprie idee. Abbiamo cambiato il modulo con tre difensori per impostare la manovra ed essere più aperti su eventuali ripartenze. Il mio ruolo? Il quinto, l’ho fatto un anno d Avellino, è nuovo anche per me, mi sto adattando, da esterno spendi molto di più, per questo sto cercando di recuperare in fretta la condizione- ha concluso Almici -. A me piace difendere, però mi adatto volentieri”.