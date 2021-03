Sbanda sull’asfalto bagnato e si ribalta: conducente illeso

MILAZZO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi intorno alle 13.30, per un incidente stradale sull’asse viario di Milazzo (Me) dove un’automobile è sbandata a causa del manto stradale viscido per la pioggia e si è ribaltata. Il conducente è rimasto illeso con lievi ferite a braccia e mani. La squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo è intervenuta con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’infortunato è stato affidato alle cure del personale sanitario arrivato con ambulanza. (ANSA).