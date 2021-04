Palermo, caso covid: oggi l’esito dei tamponi alla squadra

PALERMO – Paura in casa Palermo per un caso di positività al coronavirus. Il contagiata non è un calciatore, ma a prescindere da ciò, chiaramente, la società ha immediatamente sottoposto a tampone l’intero gruppo squadra. Secondo quanto riportato da il Giornale di Sicilia, l’esito arriverà in giornata. Intanto la squadra lavora per preparare la sfida in trasferta contro la Casertana, dopo un lungo stop, causato dalle positività presenti nelle squadra avversarie che avrebbero dovuto sfidare i rosa. L’auspicio, per quanto concerne i tamponi, è quello che non emergano positività, visto l’importante rush finale di campionato che attende il Palermo di Filippi, tra regular season ed eventuali playoff.