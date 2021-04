Pro Sesto: Antonio Filippini nuovo allenatore

CALCIO - SERIE C

Antonio Filippini è il nuovo allenatore della Pro Sesto. Il tecnico bresciano classe 1973, che sostituisce Francesco Parravicini, ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Brescia, della Feralpisalò e del Milan e ha già allenato le prime squadre di Lumezzane, Trento e Livorno.

“E’ nato tutto in queste ore, ma sono veramente contento di questa opportunità anche perchè della Pro Sesto si parla molto bene. Sicuramente cambierò qualcosa nelle ultime partite – ha concluso il tecnico – ho visto tante volte la Pro Sesto in questa stagione e si parte da un’ottima base, non farò sicuramente rivoluzioni”.