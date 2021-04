Tentata rapina in banca a Enna, un arresto della polizia

La squadra mobile di Enna ha arrestato Filippo Muzzio, 43 anni, accusato di essere uno dei componenti della banda che lo scorso 7 luglio ha tentato una rapina all’agenzia di Enna della Banca Popolare di Ragusa. Nei suoi confronti il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare.

Muzzio, catanese, da qualche tempo si era stabilito a Catenanuova dove avrebbe avuto la sua base operativa. Secondo la ricostruzione della polizia, sarebbe il rapinatore che ha fatto irruzione nella banca armato di taglierino, utilizzando la mascherina protettiva per nascondere parte del volto e minacciando la cassiera per farsi consegnare il denaro in cassa. Il rapinatore è poi fuggito, dopo avere rovistato cassetti e schedari, senza bottino perché la cassa è dotata di apertura a tempo.

A Muzzio la polizia di Enna è risalita esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l’auto con la quale era fuggito con l’aiuto di almeno un complice che è stato individuato. (ANSA).