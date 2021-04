Casertana-Palermo: rosanero avanti 1-3

CASERTA – Dopo 21 giorni il Palermo torna in campo e lo fa in trasferta in casa della Casertana. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, conosce la forza dell’avversario, che si trova davanti in classifica, e non lo sottovaluta assolutamente, proprio per questo ieri ha chiesto ai suoi di affrontarla come se fosse l’ultima gara. Per questa sfida il Palermo si presenta ancora con il 3-4-2-1 con Accardi in campo, questo fa pensare che Marconi non è ancora al meglio dopo il problema accusato in settimana. In mediana Odjer prende il posto dello squalificato De Rose e in avanti Lucca, con i supporto di Santana e Floriano, pronto a far male. I campani, che devono rinunciare a ben otto calciatori assenti per infortunio e squalifiche, si presentano con il 4-3-3.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è gestito dai campani. Al 2′ c’è il primo fallo del match ed è favore del Palermo. Sulla sfera si presenta Santana che allarga sull’out destro dove c’è Floriano, l’ex Bari fa partire un cross per Lucca, che fa valere i suoi centimetri e di testa spinge dentro portando i rosanero in vantaggio al 3′. Al 5′ Pacilli prova ad arrivare sul fondo, ma di fronte a se ha Somma, i due vengono a contatto e il calciatore dei campani ha qualcosa di ridere al difensore dei siciliani. All’11’ gioco fermo perché resta giù il difensore Hadziosmanovic, che ha bisogno delle cure mediche. Al 14′ raddoppia il Palermo, ancora con Lorenzo Lucca. Santana allarga sull’out destro per Almici, che serve un cross perfetto per la testa di Lucca, che deve spingere dentro e trova il raddoppio.

Al 18′ i padroni di casa provano a reagire e lo fanno con Pacilli. Il numero 29 della Casertana è piazzato al centro dell’area rosanero, riceve un cross dalla sinistra e prova la girata al volo, la sua conclusione è imprecisa e la sfera finisce sul fondo. Avella dice di no a Valente. L’esterno rosanero al 22′, dopo l’errore di Rosso, recupera un pallone a metà campo, spinge in avanti e si accentra calciando verso la porta, ma l’estremo difensore campano respinge. Rosso al minuto 25 ci prova da fuori area. Buona l’idea del centrocampista, un po’ meno la conclusione che finisce alle stelle. I siciliani adesso gestiscono la sfera e provano a tenere i ritmi bassi.

Al 36′ prima vera occasione per i campani. Hadziosmanovic salta Valente e arriva sul fondo, l’ex Monopoli calcia sul primo palo ma Pelagotti è attento e respinge mandato in calcio d’angolo. 1′ ancora Casertana pericolosa. Del Grosso serve un cross al centro, Pacilli riceve la sfera e prova a girarsi, senza però riuscire a trovare la porta difesa da Pelagotti.

Cuppone accorcia le distanze e riapre il match. Tre uomini cercano di rubare palla a Pacilli, che con il tacco libera per Hadziosmanovic. Il difensore crossa per Cuppone, che al 43′ svetta più in alto di tutti e sigla il gol dell’1-2. I rosanero al 45′ rimettono subito due gol di vantaggio tra loro e la Casertana. Santana serve un assist per l’attaccante ex Torino che calcia verso la porta di Avella, la sfera viene deviata ma finisce ugualmente dentro. Non c’è più tempo e la prima frazione di gara si conclude con il risultato di 1-3.

SECONDO TEMPO:

Filippi cambia subito qualcosa e toglie dalla disputa Odjer per Marconi, con Palazzi che tornerà a metà campo. Al 48′ altro cambio rosanero. In campo Broh per Luperini, forse non al meglio. Al 55′ Palermo pericoloso con Santana. Lucca fa da sponda per l’argentino, che riceve palla al limite e con il destro calcia verso la porta difesa da Avella, ma la sua conclusione finisce larga.

CASERTANA: 22 Avella; 17 Hadziosmanovic, 14 Ciriello, 13 Carillo (C.), 31 Del Grosso; 21 Varesanovic, 16 Matese; 33 Longo, 29 Pacilli, 25 Cuppone; 11 Rosso. A disposizione: 1 Dekic, 12 Zivkovic, 5 Buschiazzo, 8 Izzillo, 15 De Vivo, 19 Pinho, 28 De Lucia, 30 Polito, 32 Rillo. Allenatore: Guidi



PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma; 29 Almici, 19 Odjer (dal 46′ Marconi), 27 Luperini (dal 48′ Broh), 14 Valente; 11 Santana (C.), 7 Floriano; 17 Lucca. A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 20 Kanoute, 23 Rauti, 26 Bubacarr. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Vettorel-Rizzotto). IV UOMO: Petrella

NOTE: ammonito Cuppone, Varesanovic (C), Luperini, Odjer (P)

MARCATORI: Lucca 3′, 14′, 45′ Cuppone 43′