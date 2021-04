Stasera in Tv c’è Palermo protagonista su Rai Tre

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con una programmazione evento tra reality, film d’animazione e show televisivi. Su RAI 3 verrà trasmesso un programma culturale in cui la protagonista sarà proprio la città di Palermo.

Stasera in tv Rai: c’è Palermo

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, “Una serata tra amici”. Christian De Sica sarà il protagonista di questa serata in cui ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e la sua vita privata, attraverso molteplici momenti di spettacolo.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.05, il quarto episodio della terza stagione del telefilm “F.B.I. Amore folle”. Durante la quinceanera, festa di rito latinoamericana, la festeggiata quindicenne e sua madre, vengono uccise da un uomo messicano armato.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.45, “Città segrete – Palermo”, il programma culturale presentato da Corrado Augias. Il programma culturale si presenta come un insieme di serate evento per andare alla ricerca, tra ricostruzioni, documentari e reportage, dei capolavori nascosti all’interno di cinque città italiane. Il programma si esplicherà in cinque puntate, ognuna dedicata a una città. Dopo il successo delle due precedenti puntate, dedicate alla città di Milano e alla città di Roma, la città protagonista di questa serata sarà Palermo.

Stasera in Tv Mediaset: ecco Maria

RETE 4 trasmetterà, alle 21.22, “Ben Hur”. Il nobile giudeo Ben Hur diventa nemico del centurione Messala, un tempo grande amico. L’inimicizia si intensificherà con l’uccisione di Messala a opera di Ben Hur, tornato libero dopo tre anni passati come rematore su una nave.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, la terza puntata del serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. Il serale vedrà protagonisti i restanti 13 allievi della scuola che, divisi in tre squadre, ciascuna capitanata da due professori della scuola, sono pronti a sfidarsi attraverso esibizioni di ballo e di canto. Il direttore artistico sarà Stephane Jarny.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, il film d’animazione “Bigfoot Junior”. Adam è un tredicenne, vessato dai bulli del vicinato, senza un padre e sottoposto a continui cambiamenti derivati dalla crescita. Capelli che ricrescono di giorno in giorno e piedi che bucano le scarpe sono solo alcuni dei cambiamenti fuori dalla norma, ma i suoi drammi non si fermano qui: Adam scoprirà che suo padre non è morto, come gli avevano fatto credere, e questo lo porterà a lasciare la città.

TV8 trasmetterà, alle 21.20, “The Impossible”. Durante una vacanza nelle paradisiache spiagge della Thailandia, Maria, Herry e i tre figli sono costretti a fare i conti con lo tsunami. Durante una vera e propria lotta per la sopravvivenza, i 5 turisti si accorgeranno di come la popolazione locale abbia conservato, nonostante dolore e disperazione, il coraggio, la gentilezza e la compassione.