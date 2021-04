Catania, Dall’Oglio: “Baldini ci fa sentire importanti”

CATANIA – “Dopo la sconfitta nel derby col Palermo ci siamo un po’ abbattuti ma siamo stati bravi a rialzarci”. A dirlo è Jacopo Dall’Oglio, centrocampista del Catania, commentando l’attuale stato di forma della squadra rossazzurra. Gli etnei dopo il ko per 1-0 nel derby coi rosanero sembravano esser crollati a livello psicologico, invece, col cambio in panchina la formazione di Francesco Baldini è tornata a marciare insidiando le prime posizioni della classifica del girone C di Serie C: “Mister Baldini ci fa sentire importanti, dice sempre che dobbiamo essere noi a fare la partita perché siamo il Catania”, ha concluso Dall’Oglio ai microfoni de “La Sicilia”.