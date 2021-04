Centro vaccinale inutilizzato da due settimane

Realizzato in tempi celeri ma ancora privo delle attrezzature.

Nonostante sia stato realizzato in tempi celeri e consegnato ormai da più di due settimane resta inutilizzato a Canicattì (Ag) il nuovo centro vaccini dell’amministrazione comunale.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Ventura aveva aderito ad una precisa richiesta dell’Asp di avere un ulteriore e più funzionale centro a pianterreno facilmente raggiungibile per vaccinare gli aventi diritto. Maestranze e tecnici avevano individuato in una palestra comunale di via Milano a Canicattì i locali adeguandoli alle prescrizioni dell’Azienda Sanitaria di Agrigento.

Completati i lavori a tempo di record i locali sono stati puliti e consegnati al servizio vaccinazioni che però da due settimane non li utilizza né tanto meno li ha dotati delle attrezzature necessarie. Dall’Asp fanno sapere che “l’attuale portata della fornitura di vaccini rende prioritaria non tanto la disponibilità di strutture quanto piuttosto la consistenza numerica stessa degli approvvigionamenti”. (ANSA).