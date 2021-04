Lecce, Gallo: “Salento mi ricorda tanto la mia Palermo”

“Il Salento mi piace anche perché mi ricorda tantissimo la mia Palermo. Conosco il Salento perché mio zio Vincenzo ha giocato a Gallipoli quando io ero piccolo e lo vedevo giocare. Palermo è molto più grande, ma i tratti simili sono tantissimi”. A dirlo è il laterale del Lecce, Antonino Gallo. Il giovane classe 2000 palermitano ha sempre dimostrato attaccante per la città dove è nato e cresciuto calcisticamente. Gallo, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile rosanero, sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia giallorossa del Lecce, nel campionato di Serie B. “E’ davvero speciale quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare sempre così, per me che sono poi alle prime esperienze è ancora più emozionante – ha detto Gallo -. A gennaio c’erano richieste per me, ma sono rimasto su volere del mister e della società, e sono davvero felice di esser rimasto. Sto migliorando molto sulla fase difensiva, che per me è molto importante già che faccio il terzino, anche negli allenamenti insistiamo molto su questo aspetto: devo migliorare sul destro, anche dopo la fine della seduta rimango a cercare di perfezionarmi. In Serie C ho iniziato a farmi le ossa, ora però non devo mai mollare. Abbiamo un rush finale importante da giocare, ma prima di tutto c’è la SPAL, squadra molto tosta da affrontare nel migliore dei modi: non dobbiamo mai abbassare la guardia e stare sempre concentrati. Siamo forti, lo sappiamo, alleniamoci come sappiamo fare e i risultati continueranno a premiarci come stanno facendo“, ha concluso il laterale.