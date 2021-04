Palermo, stop per Lucca: si attendono esami strumentali

PALERMO – Si teme un lungo stop per il bomber del Palermo, Lorenzo Lucca. Il centravanti rosanero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara col Monopoli per via di un problema muscolare, ma non sono ancora ben definiti i suoi tempi di recupero.

Al termine del match, perso per 2-1 dalla squadra di Giacomo Filippi, il tecnico rosanero è stato molto cauto, dicendo che bisognerà prima attendere gli esami strumentali per valutare le sue condizioni in maniera certa e corretta.

Il problema, che riguarda la gamba sinistra, quindi, potrebbe costringere Lucca a saltare diverse gara nel momento decisivo del campionato. Fin qui Lucca è stato il miglio marcatore del Palermo con 13 reti realizzate in campionato.