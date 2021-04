“La zona rossa colpo mortale per l’economia della provincia di Palermo”

PALERMO – La zona rossa decretata dall’ordinanza del governatore Nello Musumeci per la provincia di Palermo fino al 22 aprile non va giù al presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che chiede di conoscere i dati sulla base dei quali è stata decisa la misura. Un colpo “mortale per il tessuto economico già debole di suo”, dice senza mezzi termini Miccichè in una nota in cui critica aspramente il modus operandi degli uffici regionali e, in particolare, il commissario per l’emergenza Covid Renato Costa.

“I commercianti e gli esercenti sono al limite dell’esasperazione”, osserva il numero uno di Palazzo dei Normanni che poi aggiunge: “In questa situazione non è accettabile che il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, dica che la zona rossa è stata suggerita al presidente Musumeci ‘nonostante non ci fossero i numeri per sostenerla’, aggiungendo che questi numeri comprendono anche i dati degli immigrati di Lampedusa e di quelli sulle navi. Adesso, poi, è arrivato il colpo di grazia con la chiusura di tutta la provincia”.

Miccichè quindi chiede di “conoscere i numeri e sapere chi decide”. Da qui la richiesta alla presidente della commissione Sanità dell’Assemblea, Margherita La Rocca Ruvolo, di una “immediata convocazione” dei responsabili dell’assessorato. “Vorrò essere io stesso presente per valutare le scelte che sono state adottate”, conclude il presidente dell’Ars che torna a farsi sentire dopo il messaggio lanciato in Aula in occasione della Finanziaria: “Il banco della maggioranza è saltato”, disse Miccichè interpretando le bocciature di Sala d’Ercole nei confronti delle misure scritte dal governo nella manovra. Quelle votazioni arrivarono nei giorni in cui l’inchiesta della procura di Trapani provocava le dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, dando l’impressione di un governatore e di una giunta sotto assedio.