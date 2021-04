Covid, da oggi l’Italia è quasi tutta in zona arancione

ROMA – Quasi tutta Italia in arancione, solo quattro regioni in rosso: Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. E se il calo contagi sarà confermato, possibile anticipare delle riaperture. A Roma manifestano i ristoratori IoApro. Stamani suonata la campanella per quasi 6,6 milioni di alunni sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, otto su dieci. Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in Lombardia. Il tasso di positività nazionale sale intanto al 6,2%. Altri 331 morti. Quasi 4 milioni gli italiani vaccinati col richiamo. Regno Unito: atteso per oggi il traguardo immunità di gregge.

Intento, il ministro della Salute Roberto Speranza immagina un’estate diversa da questi mesi. E se ricorda a Repubblica che non c’è un’ora X in cui scompaiono le misure, sottolinea però che se si riuscirà a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci si potranno consentire molte più libertà. Due novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21. E la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. Ma ora la priorità restano le persone sopra gli 80 anni e poi quelle tra 70 e 80, sottolinea.