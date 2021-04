Catania, Maldonado: “Baldini mi ha dato grande fiducia”

CATANIA – “Baldini mi ha dato più fiducia, avevo perso un pò di autostima. Ora mi sento sempre meglio a livello fisico e mentale. Prima giocavo con la consegna di lanciare lungo. Adesso Baldini vuole che la palla viaggi a filo d’erba, con lanci più corti per mandare in porta i compagni o si sceglie la profondità cercando di creare spazio per muovere la palla. Ho imparato anche a frenare gli avversari”. Uno dei calciatori che ha contribuito alla svolta del Catania è sicuramente Luis Maldonado. Intervistato da La Sicilia, il classe 1996 ha poi parlato di Joe Tacopina, avvocato americano vicino a rilevare il club rossazzurro: “Dopo il match è sceso nello spogliatoio facendoci i complimenti. Ha detto che si è divertito, ha visto che la sua futura squadra è come gli piace”, ha chiosato Maldonado.