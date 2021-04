Acireale, De Sanzo: “Nonostante ko ho visto squadra viva”

"Arbitro? Il rigore per loro vorrei rivederlo, ma mi sono molto arrabbiato per l’espulsione"

ACIREALE – “Tanta amarezza per questo risultato. Ho visto una grande partita tra due grandi squadre, ma oggi ci dobbiamo leccare le ferite. Sono contento perché ho visto un Acireale vivo e propositivo”. Questo il commento di Fabio De Sanzo, allenatore dell’Acireale, dopo la sconfitta con la Gelbison. “Ho visto la migliore prestazione da quando sono qui – ha sottolineato De Sanzo -. Non prendere punti è stato un sacrilegio, dobbiamo guardare avanti senza piangerci addosso. Arbitro? Il rigore per loro vorrei rivederlo, ma mi sono molto arrabbiato per l’espulsione. Perdere un giocatore come Viscomi per una fesseria mi dà molto fastidio”, ha concluso.