Guanti non a norma: maxisequestro delle fiamme gialle

La Finanza ha sequestrato in un negozio nel centro commerciale Poseidon di Carini 1.600 guanti in vinile. I prodotti erano “senza i requisiti di conformità alle normative europee e nazionali.”

I dispositivi di protezione non avevano il marchio CE (sostituito con un bollino adesivo). Sulle confezioni non vi erano indicazioni in lingua italiana e non vi erano ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo), previste dal codice del consumo.

Il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio e multato.